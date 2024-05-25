В Харькове два человека погибли и более 20 ранены в результате удара РФ по гипермаркету, — ОВА

Дым над горящим гипермаркетом в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

В Харькове два человека погибли и более 20 ранены в результате удара Российской Федерации по гипермаркету. Российские оккупанты попали по зданию двумя управляемыми авиационными ракетами.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов в субботу, 25 мая.

Читайте также:

Погибшие и пострадавшие в Харькове

"Сейчас нет связи с частью персонала, работавших там сегодня. Они считаются без вести пропавшими", — рассказал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что на месте трагедии работают все экстренные службы. Спасатели пытаются потушить пожар, чтобы огонь не опрокинулся на другие здания и склады.

Напомним, в субботу, 25 мая, российские оккупанты ударили КАБами по строительному гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, многие пропали без вести.

Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.