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В Харькове два человека погибли и более 20 ранены в результате удара РФ по гипермаркету, — ОВА

25 мая 2024 18:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове два человека погибли и более 20 ранены в результате удара РФ по гипермаркету, — ОВА
Дым над горящим гипермаркетом в Харькове. Фото: Харьковская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове два человека погибли и более 20 ранены в результате удара Российской Федерации по гипермаркету. Российские оккупанты попали по зданию двумя управляемыми авиационными ракетами.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов в субботу, 25 мая.

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"Сейчас нет связи с частью персонала, работавших там сегодня. Они считаются без вести пропавшими", — рассказал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что на месте трагедии работают все экстренные службы. Спасатели пытаются потушить пожар, чтобы огонь не опрокинулся на другие здания и склады.

Напомним, в субботу, 25 мая, российские оккупанты ударили КАБами по строительному гипермаркету в Харькове. Известно о двух погибших, многие пропали без вести.

Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.

война
Харьков
Украина
обстрелы
Олег Синегубов
война в Украине
жертвы

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