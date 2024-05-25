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У Харкові двоє людей загинули та понад 20 поранені внаслідок удару РФ по гіпермаркету, — ОВА

25 травня 2024 18:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Харкові двоє людей загинули та понад 20 поранені внаслідок удару РФ по гіпермаркету, — ОВА
Дим над палаючим гіпермаркетом у Харкові. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові двоє людей загинули та понад 20 поранені внаслідок удару Російської Федерації по гіпермаркету. Російські окупанти влучили по будівлі двома керованимиавіаційними ракетами.

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у суботу, 25 травня.

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"Наразі немає звʼязку з частиною персоналу, які працювали там сьогодні. Вони вважаються як безвісти зникли", — розповів Синєгубов. 

Очільник ОВА додав, що на місці трагедії працюють всі екстренні служби. Рятувальники намагаються загасити пожежу, аби вогонь не перекинувся на інші будівлі та склади.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, російські окупанти вдарили КАБами по будівельному гіпермаркету у Харкові. Відомо про двох загиблих, багато людей зникло безвісти.

Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.

війна
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