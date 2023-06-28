В Харькове фанат "руського мира" предстанет перед судом
Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины. Его обвиняют в многократном распространении материалов, в которых оправдывается и отрицается вооруженная агрессия России против Украины, а также прославляются ее участники.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Что известно про фаната "руського мира"
Согласно материалам расследования, житель поселка Безлюдовка активно управлял страницей в социальной сети. На ней, наряду с репостами музыкальных видеоклипов на русском языке, записями о рыбалке и философских афоризмов, с марта предыдущего года он начал публиковать контент, противоречащий интересам Украины.
Сообщения, которые распространял мужчина были направлены на формирование у аудитории отрицательного взгляда на подразделения украинской армии. Авторы этих публикаций обвиняли их в жестокости по отношению к гражданскому населению. Тем временем, представители из России были изображены в свете "освободителей", "спасающих жителей".
Напомним, что специалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который корректировал ракетный удар по Краматорску 27 июня. Для выполнения своего задания он заранее сделал видео заведения и парковки.
Также мы сообщали, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и бывшего терробороновца. За деньги они помогали военнообязанным избежать мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд.