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В Харькове фанат "руського мира" предстанет перед судом

28 июня 2023 17:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харькове фанат "руського мира" предстанет перед судом
Прокуроры в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины. Его обвиняют в многократном распространении материалов, в которых оправдывается и отрицается вооруженная агрессия России против Украины, а также прославляются ее участники.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Согласно материалам расследования, житель поселка Безлюдовка активно управлял страницей в социальной сети. На ней, наряду с репостами музыкальных видеоклипов на русском языке, записями о рыбалке и философских афоризмов, с марта предыдущего года он начал публиковать контент, противоречащий интересам Украины.

Сообщения, которые распространял мужчина были направлены на формирование у аудитории отрицательного взгляда на подразделения украинской армии. Авторы этих публикаций обвиняли их в жестокости по отношению к гражданскому населению. Тем временем, представители из России были изображены в свете "освободителей", "спасающих жителей".

Прокуратура
Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что специалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который корректировал ракетный удар по Краматорску 27 июня. Для выполнения своего задания он заранее сделал видео заведения и парковки.

Также мы сообщали, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и бывшего терробороновца. За деньги они помогали военнообязанным избежать мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд.

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