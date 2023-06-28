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У Харкові фанат "руського міра" постане перед судом

28 червня 2023 17:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харкові фанат "руського міра" постане перед судом
Прокурори у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо 37-річного чоловіка. Його звинувачують у багаторазовому поширенні матеріалів, у яких виправдовується та заперечується збройна агресія Росії проти України, а також прославляються її учасники.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Згідно з матеріалами розслідування, мешканець селища Безлюдівка активно керував сторінкою у соціальній мережі. На ній, поряд з репостами музичних відеокліпів російською мовою, записами про рибалку та філософські афоризми, з березня попереднього року він почав публікувати контент, що суперечить інтересам України.

Повідомлення, які поширював чоловік, були спрямовані на формування в аудиторії негативного погляду на підрозділи української армії. Автори цих публікацій звинувачували їх у жорстокості стосовно цивільного населення. Тим часом представники з Росії були зображені у світлі "визволителів", "рятувальників".

Прокуратура
Повідомлення Харківської обласної прокуратури. Фото: скріншот

Нагадаємо, що фахівці Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетний удар по Краматорську 27 червня. Для виконання свого завдання він заздалегідь зробив відео заклади та паркування.

Також ми повідомляли, що співробітники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та колишнього тероборонівця. За гроші вони допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Обвинувальний акт направлено до суду.

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