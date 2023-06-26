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За деньги "отмазывали" от мобилизации: в Харькове будут судить военкома и его подельника

26 июня 2023 15:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
За деньги "отмазывали" от мобилизации: в Харькове будут судить военкома и его подельника
Задержание обвиняемых работниками ГБР. Фото: пресс-служба Государственного бюро расследований
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении офицера одного из Харьковских территориальных центров комплектования и социальной поддержки и бывшего терробороновца. За деньги они помогали военнообязанным избежать мобилизации. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

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Свои "услуги" мужчины оценивали в 3-5 тысяч долларов США. За деньги они обещали "клиентам" сфальсифицировать заключение военно-врачебной комиссии и таким образом получить отсрочку от мобилизации, а некоторым даже вообще избежать призыва.

В марте 2023 года ГБР задержало фигурантов в Харькове при получении второй части взятки от призывника, которой гарантировали отсрочку на 5 лет за 3,5 тыс. долларов.

"На встречу они принесли уже готовое заключение военно-врачебной комиссии, согласно которому призывник признан ограниченно годным к службе в военное время, и уже заполненный военный билет с соответствующими сведениями", — рассказывают в бюро расследований.

Офицер и бывший военный обвиняются в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, что в Харьковской области суд принял сторону военкомата и разрешил мобилизовать студента дневной формы. Судьи решение объяснили тем, что парень не сообщил о своем новом месте обучения.

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