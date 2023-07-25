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В Харькове готовят к открытию поликлинику, пострадавшую после длительных обстрелов

25 июля 2023 14:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове готовят к открытию поликлинику, пострадавшую после длительных обстрелов
Городская детская поликлиника №23. Фото: Игорь Терехов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В ближайшее время в Харькове планируют восстановить и запустить 23-детскую поликлинику на Северной Салтовке. В ней будут оказывать медицинскую помощь, в том числе и взрослым пациентам.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .

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Открытие поликлиники

Как рассказывает мэр Харькова, такое решение обусловлено следующими причинами: из двух больниц, обслуживавших население наиболее пострадавшего микрорайона Харькова до войны, именно это имеет меньшую степень повреждения.

"Еще одна 10-я поликлиника, которая была базовой для местных жителей, разрушена россиянами практически полностью. Ее оперативное восстановление сейчас маловероятно и сверхзатратно во всех смыслах этого слова", — пишет Игорь Терехов.

До сентября планируют успеть все доработать. Первым откроют блок для взрослых, потом для детей. Ремонтные работы в обоих отделениях будут проходить параллельно.

Напомним, что в Харькове отстранили от работы главврача 24-й поликлиники из-за тендеров . Медучреждение заказывало дорогую обувь для персонала и переплачивало на других закупках.

Также мы писали о том, что на ютуб-канале Новости. Live стартовал третий выпуск спецпроекта "Герои в тылу" — история кардиохирурга Бориса Тодурова, который с начала полномасштабной войны организовал работу Института сердца в подвале, чтобы, несмотря на блекауты и обстрелы, спасать сердца людей.

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