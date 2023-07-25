В Харькове готовят к открытию поликлинику, пострадавшую после длительных обстрелов

Городская детская поликлиника №23. Фото: Игорь Терехов / Telegram

В ближайшее время в Харькове планируют восстановить и запустить 23-детскую поликлинику на Северной Салтовке. В ней будут оказывать медицинскую помощь, в том числе и взрослым пациентам.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .

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Открытие поликлиники

Как рассказывает мэр Харькова, такое решение обусловлено следующими причинами: из двух больниц, обслуживавших население наиболее пострадавшего микрорайона Харькова до войны, именно это имеет меньшую степень повреждения.

"Еще одна 10-я поликлиника, которая была базовой для местных жителей, разрушена россиянами практически полностью. Ее оперативное восстановление сейчас маловероятно и сверхзатратно во всех смыслах этого слова", — пишет Игорь Терехов.

До сентября планируют успеть все доработать. Первым откроют блок для взрослых, потом для детей. Ремонтные работы в обоих отделениях будут проходить параллельно.

Напомним, что в Харькове отстранили от работы главврача 24-й поликлиники из-за тендеров . Медучреждение заказывало дорогую обувь для персонала и переплачивало на других закупках.

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