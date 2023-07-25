У Харкові готують до відкриття поліклініку, яка постраждала після тривалих обстрілів

Міська дитяча поліклініка № 23. Фото: Ігор Терехов / Telegram

Найближчим часом у Харкові планують відновити і запустити 23-дитячу поліклініку на Північній Салтівці. В ній надаватимуть медичну допомогу в тому числі і дорослим пацієнтам.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Відкриття поліклініки

Як розповідає мер Харкова, таке рішення обумовлене наступними причинами: з двох лікарень, які обслуговували населення найбільш постраждалого мікрорайону Харкова до війни, саме ця має менший ступінь пошкодження.

"Ще одна 10-та поліклініка, яка була базовою для місцевих мешканців, зруйнована росіянами практично повністю. Її оперативне відновлення зараз малоймовірне і надзатратне у всіх сенсах цього слова", — пише Ігор Терехов.

До вересня планують встигнути усе доробити. Першим відкриють блок для дорослих, згодом — для дітей. Ремонтні роботи в обох відділеннях відбуватимуться паралельно.

Нагадаємо, що у Харкові відсторонили від роботи головного лікаря 24-ї поліклініки через тендери. Медзаклад замовляв дороге взуття для персоналу та переплачував на інших закупівлях.

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