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У Харкові готують до відкриття поліклініку, яка постраждала після тривалих обстрілів

25 липня 2023 14:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові готують до відкриття поліклініку, яка постраждала після тривалих обстрілів
Міська дитяча поліклініка № 23. Фото: Ігор Терехов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Найближчим часом у Харкові планують відновити і запустити 23-дитячу поліклініку на Північній Салтівці. В ній надаватимуть медичну допомогу в тому числі і дорослим пацієнтам. 

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Відкриття поліклініки

Як розповідає мер Харкова, таке рішення обумовлене наступними причинами: з двох лікарень, які обслуговували населення найбільш постраждалого мікрорайону Харкова до війни, саме ця має менший ступінь пошкодження.

"Ще одна 10-та поліклініка, яка була базовою для місцевих мешканців, зруйнована росіянами практично повністю. Її оперативне відновлення зараз малоймовірне і надзатратне у всіх сенсах цього слова", — пише Ігор Терехов. 

До вересня планують встигнути усе доробити. Першим відкриють блок для дорослих, згодом — для дітей. Ремонтні роботи в обох відділеннях відбуватимуться паралельно.

Нагадаємо, що у Харкові відсторонили від роботи головного лікаря 24-ї поліклініки через тендери. Медзаклад замовляв дороге взуття для персоналу та переплачував на інших закупівлях. 

Також ми писали про те, що на ютуб-каналі Новини.LIVE стартував третій випуск спецпроєкту "Герої в тилу" — історія кардіохірурга Бориса Тодурова, який з початку повномасштабної війни організував роботу Інституту серця у підвалі, аби, попри блекаути та обстріли, рятувати серця людей. 

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