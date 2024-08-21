У Харкові судитимуть чоловіка за співпрацю з Росію

Обвинувачений у колабораціонізмі чоловік. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть російського інформатора, який зливав спецслужбам інформацію про місцеперебування сил протиповітряної оборони, які захищали місто. Обвинувачений виявився мешканцем села Безлюдівка.

Про це 21 серпня повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Харківські обласні прокурори звинуватили інформатора з села Безлюдівка, який працював на замовлення російських спецслужб. Виявилось, що 30-річний чоловік наприкінці 2023 року через месенджер Telegram спілкувався з представником російської ФСБ.

Колаборант надсилав йому дані про базування Сил оборони та місця знаходження ППО, які захищали регіон від російських атак. Для цього 30-річний безробітний чоловік об'їжджав передмістя Харкова та приховано фіксував вказані локації.

Надалі ворог використовував ці дані для коригування прицільного обстрілу позицій ЗСУ та підриву оборони обласного центру.

У прокуратурі зазначили, що грошей за свою роботу колаборант не отримував та не намагався приховати свої анкетні дані. У листуванні між ним та агентом ФСБ знайшли епізод, коли обвинувачений надіслав російському агенту свою повістку від ТЦК.

Яка міра покарання загрожує обвинуваченому

Йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).