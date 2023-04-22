В Харькове мальчик выпал из окна шестого этажа и погиб: подробности трагедии

Мальчик, который смотрит в окно. Фото: Informburo.kz

Сегодня, 22 апреля, выпал ребенок из окна шестого этажа дома в Салтовском районе Харькова. Следователи расследуют гибель ребенка как убийство с примечанием "несчастный случай".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

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В Харькове выпал ребенок из окна

Полиция Харьковщины отмечает, что сегодня около 12:45 четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа дома в Салтовском районе Харькова.

"Предварительно установлено, что мальчик играл в комнате, а родители в это время находились в другой. Ребенок залез на подоконник и открыл окно. Мальчик упал на бетонную площадку возле подъезда. В результате падения он получил смертельные травмы", — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 апреля, в Виннице из окна квартиры на шестом этаже выпал малолетний ребенок. Другого ребенка, целого и невредимого, работники чрезвычайной службы передали родным.