В Харькове мальчик выпал из окна шестого этажа и погиб: подробности трагедии
Сегодня, 22 апреля, выпал ребенок из окна шестого этажа дома в Салтовском районе Харькова. Следователи расследуют гибель ребенка как убийство с примечанием "несчастный случай".
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.
В Харькове выпал ребенок из окна
Полиция Харьковщины отмечает, что сегодня около 12:45 четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа дома в Салтовском районе Харькова.
"Предварительно установлено, что мальчик играл в комнате, а родители в это время находились в другой. Ребенок залез на подоконник и открыл окно. Мальчик упал на бетонную площадку возле подъезда. В результате падения он получил смертельные травмы", — говорится в сообщении.
Напомним, что 19 апреля, в Виннице из окна квартиры на шестом этаже выпал малолетний ребенок. Другого ребенка, целого и невредимого, работники чрезвычайной службы передали родным.