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В Харькове мальчик выпал из окна шестого этажа и погиб: подробности трагедии

22 апреля 2023 19:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Харькове мальчик выпал из окна шестого этажа и погиб: подробности трагедии
Мальчик, который смотрит в окно. Фото: Informburo.kz
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 22 апреля, выпал ребенок из окна шестого этажа дома в Салтовском районе Харькова. Следователи расследуют гибель ребенка как убийство с примечанием "несчастный случай".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

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В Харькове выпал ребенок из окна

Полиция Харьковщины отмечает, что сегодня около 12:45 четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа дома в Салтовском районе Харькова.

"Предварительно установлено, что мальчик играл в комнате, а родители в это время находились в другой. Ребенок залез на подоконник и открыл окно. Мальчик упал на бетонную площадку возле подъезда. В результате падения он получил смертельные травмы", — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 апреля, в Виннице из окна квартиры на шестом этаже выпал малолетний ребенок. Другого ребенка, целого и невредимого, работники чрезвычайной службы передали родным.

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