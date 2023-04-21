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На Харківщині двоє братів вбили чоловіка: що відомо

21 квітня 2023 17:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На Харківщині двоє братів вбили чоловіка: що відомо
Вбивця в наручниках. Фото: ua.depositphotos.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

На Харківщині двоє чоловіків вчинили вбивство та низку інших злочинів. Інцидент стався 8 січня 2023 року у Куп’янському районі.

Про це інформує Харківська міська прокуратура. 

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Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно рідних братів.

8 січня 2023 року один з обвинувачених був у гостях у свого знайомого в м. Куп’янськ. Помітивши шафу зі зброєю та дочекавшись, коли господар помешкання заснув у іншій кімнаті, зловмисник викрав автомат Калашникова та 30 набоїв, які належали потерпілому.

Ще один злочин обвинувачений вчинив вже спільно зі своїм братом. Трагічна подія трапилась 27 січня цього року. Двоє братів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяли із собою викрадений одним з них автомат Калашникова та поїхали до мисливського господарства, розташованого поблизу с. Моначинівка.

вбивство
Чоловік, якого вбили двоє братів на Харківщині. Фото: Харківська міська прокуратура

Нагадаємо, що У Харкові правоохоронці довели провину чоловіка, який зламав шию своєму колезі і розчленував його. Вбивці загрожує 14 років позбавлення волі.

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