Обстрел Харькова 30 августа – число пострадавших возросло до 97 человек

Пожарные тушат пламя после попадания российской бомбы. Фото: Харьковская ОВА

В пятницу, 30 августа, российские захватчики нанесли мощный ракетный удар по Харькову. По состоянию на данный момент известно о 97 пострадавших владельцах вражеских попаданий по жилым домам, среди них 22 несовершеннолетних.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних", — отметил Синегубов.

Также глава ОВА напомнил, что в настоящее время число погибших составляет 7 человек.

Ранее мы сообщали, что 30 августа российские захватчики ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30, в результате чего жертвы и разрушения.