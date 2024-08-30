По Харькову 30 августа попали пять ракет

Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Россияне в пятницу, 30 августа, россияне ударили по Харькову. В результате атаки пострадали 47 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харькова 30 августа

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что 20 человек получили тяжелые или критические ранения. Среди них есть пациенты с ампутациями, и один из раненых скончался в больнице. На верхних этажах поврежденного дома могут оставаться люди. Риск дальнейших разрушений остается высоким. Все подходящие службы работают в усиленном режиме для минимизации последствий обстрелов.

Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов/Telegram

По последним данным, российские войска совершили пять авиационных ударов по Харькову с территории Белгородской области, используя боеприпасы УМПБ Д-30.

Последствия российской атаки

Индустриальный район: 12-этажный дом получил серьезные повреждения, пять автомобилей были уничтожены, погибли три человека.

Центральная часть города: попадание в землю привело к возгоранию травы.

Индустриальный район: погибла несовершеннолетняя, еще четыре человека получили ранения.

Слободской район: обстрел складского здания, два пострадавших.

Слободской район: три поврежденных дома, шесть пострадавших.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в результате атаки погибла 14-летняя девушка.

Последствия обстрелов. Фото: Олег Синегубов/Telegram

"Хочу сказать, что в одном месте, где был прилет, предварительно КАБ, работы еще продолжаются и очень сложная ситуация там. Также под ударом были детская площадка, частный жилой дом и два частных дома разрушены до основания. Работы там тоже продолжаются по погашению огня", — заявил Терехов.