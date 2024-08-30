По Харькову 30 августа попали пять ракет

По Харькову попали пять ракет — количество пострадавших выросло
Россияне в пятницу, 30 августа, россияне ударили по Харькову. В результате атаки пострадали 47 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харькова 30 августа
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что 20 человек получили тяжелые или критические ранения. Среди них есть пациенты с ампутациями, и один из раненых скончался в больнице. На верхних этажах поврежденного дома могут оставаться люди. Риск дальнейших разрушений остается высоким. Все подходящие службы работают в усиленном режиме для минимизации последствий обстрелов.
По последним данным, российские войска совершили пять авиационных ударов по Харькову с территории Белгородской области, используя боеприпасы УМПБ Д-30.
Последствия российской атаки
- Индустриальный район: 12-этажный дом получил серьезные повреждения, пять автомобилей были уничтожены, погибли три человека.
- Центральная часть города: попадание в землю привело к возгоранию травы.
- Индустриальный район: погибла несовершеннолетняя, еще четыре человека получили ранения.
- Слободской район: обстрел складского здания, два пострадавших.
- Слободской район: три поврежденных дома, шесть пострадавших.
Городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в результате атаки погибла 14-летняя девушка.
"Хочу сказать, что в одном месте, где был прилет, предварительно КАБ, работы еще продолжаются и очень сложная ситуация там. Также под ударом были детская площадка, частный жилой дом и два частных дома разрушены до основания. Работы там тоже продолжаются по погашению огня", — заявил Терехов.
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