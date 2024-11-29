Коллаборанты в Харькове — ликвидирована агентурная сеть России

Следственные действия Харьковской областной прокуратуры. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители разоблачили агентурную сеть России, которая передавала врагу данные об украинских Силах обороны. Среди задержанных — двое бывших сотрудников расформированного спецподразделения "Беркут" и жена одного из них.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры .

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По данным следствия, подозреваемые жители Харькова сотрудничали с российской спецслужбой. Они собирали информацию о местонахождении украинских военных и техники в городе и передавали эти данные через мессенджер российским кураторам.

Предатели действовали с целью помочь врагу поражать личный состав сил обороны и вооружения, что должно было ослабить обороноспособность города.

Также задержанные обустроили хранилища с боевыми гранатами в окрестностях Харькова, в том числе в лесополосе. Эти запасы планировалось использовать для поддержки действий диверсионно-разведочных групп (ДРГ) в случае их прорыва в город.

гранаты. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали троих агентов РФ. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры им сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Кроме того, во время обысков в доме одного из задержанных обнаружен схрон с гранатами. Ему также инкриминируют незаконное приобретение, ношение и хранение взрывных устройств (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, избрав для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Харькове суд избрал наказание для сотрудницы метро, которая сообщала о том, где раздают повестки работники ТЦК и СП.

Также в Харьковской области судили мужчину, который публично призывал убивать украинцев и корректировал российские удары.