В Харькове пожилой мужчина пытался ограбить магазин техники

Задержанный злоумышленник. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове 56-летний мужчина напал на продавщицу магазина техники и аксессуаров. Он украл ноутбук, мобильные телефоны и роутер, получив спустя несколько дней подозрение в разбойном нападении.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Ограбление магазина

15 мая утром в Харькове мужчина напал на магазин техники и аксессуаров.

Злоумышленник, зайдя в магазин, дождался, когда 22-летняя продавщица отвернется от него, напал на молодую женщину.

Связав ей руки и заклеив рот скотчем, мужчина принялся грабить магазин. В частности, его добычей стали ноутбук, мобильные телефоны и роутеры.

Ограбление магазина в Харькове

Фото: Харьковская областная прокуратура

Бегство, задержание и подозрение

После совершения преступления 56-летний харьковчанин скрылся из магазина.

Но полиция обнаружила злоумышленника и задержала его.

Мужчине объявили подозрение в разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Подозрение харьковскому злоумышленнику

Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в апреле на Харьковщине супруги под хмельком избили пожилого мужчину.