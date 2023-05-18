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В Харькове пожилой мужчина пытался ограбить магазин техники

18 мая 2023 11:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Харькове пожилой мужчина пытался ограбить магазин техники
Задержанный злоумышленник. Фото: Харьковская областная прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Харькове 56-летний мужчина напал на продавщицу магазина техники и аксессуаров. Он украл ноутбук, мобильные телефоны и роутер, получив спустя несколько дней подозрение в разбойном нападении.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Ограбление магазина

15 мая утром в Харькове мужчина напал на магазин техники и аксессуаров.

Злоумышленник, зайдя в магазин, дождался, когда 22-летняя продавщица отвернется от него, напал на молодую женщину.

Связав ей руки и заклеив рот скотчем, мужчина принялся грабить магазин. В частности, его добычей стали ноутбук, мобильные телефоны и роутеры.

Ограбление магазина в Харькове
Ограбление магазина в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Бегство, задержание и подозрение

После совершения преступления 56-летний харьковчанин скрылся из магазина.

Но полиция обнаружила злоумышленника и задержала его.

Мужчине объявили подозрение в разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Подозрение харьковскому злоумышленнику
Подозрение харьковскому злоумышленнику
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в апреле на Харьковщине супруги под хмельком избили пожилого мужчину.

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