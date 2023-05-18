В Харькове пожилой мужчина пытался ограбить магазин техники
В Харькове 56-летний мужчина напал на продавщицу магазина техники и аксессуаров. Он украл ноутбук, мобильные телефоны и роутер, получив спустя несколько дней подозрение в разбойном нападении.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Ограбление магазина
15 мая утром в Харькове мужчина напал на магазин техники и аксессуаров.
Злоумышленник, зайдя в магазин, дождался, когда 22-летняя продавщица отвернется от него, напал на молодую женщину.
Связав ей руки и заклеив рот скотчем, мужчина принялся грабить магазин. В частности, его добычей стали ноутбук, мобильные телефоны и роутеры.
Бегство, задержание и подозрение
После совершения преступления 56-летний харьковчанин скрылся из магазина.
Но полиция обнаружила злоумышленника и задержала его.
Мужчине объявили подозрение в разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).
Напомним, в апреле на Харьковщине супруги под хмельком избили пожилого мужчину.