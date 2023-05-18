У Харкові літній чоловік намагався пограбувати магазин техніки

Затриманий зловмисник. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові 56-річний чоловік напав на продавчиню крамниці техніки і аксесуарів. Він вкрав ноутбук, мобільні телефони і роутер, отримавши через кілька днів підозру у розбійному нападі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Пограбування крамниці

15 травня зранку у Харкові чоловік напав на магазин техніки і аксесуарів.

Зловмисник, зайшовши у крамницю, дочекався, коли 22-річна продавчиня відвернеться від нього, напав на молоду жінку.

Зв’язавши їй руки і заклеївши рота скотчем, чоловік почав грабувати крамницю. Зокрема, його здобиччю стали ноутбук, мобільні телефони і роутер.

Пограбування крамниці у Харкові

Фото: Харківська обласна прокуратура

Втеча, затримання і підозра

Після вчинення злочину 56-річний харків’янин утік з крамниці.

Але поліція знайшла зловмисника і затримала його.

Чоловіку оголосили підозру у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Підозра харківському зловмиснику

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у квітні на Харківщині подружжя напідпитку побило літнього чоловіка.