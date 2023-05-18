У Харкові літній чоловік намагався пограбувати магазин техніки
У Харкові 56-річний чоловік напав на продавчиню крамниці техніки і аксесуарів. Він вкрав ноутбук, мобільні телефони і роутер, отримавши через кілька днів підозру у розбійному нападі.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Пограбування крамниці
15 травня зранку у Харкові чоловік напав на магазин техніки і аксесуарів.
Зловмисник, зайшовши у крамницю, дочекався, коли 22-річна продавчиня відвернеться від нього, напав на молоду жінку.
Зв’язавши їй руки і заклеївши рота скотчем, чоловік почав грабувати крамницю. Зокрема, його здобиччю стали ноутбук, мобільні телефони і роутер.
Втеча, затримання і підозра
Після вчинення злочину 56-річний харків’янин утік з крамниці.
Але поліція знайшла зловмисника і затримала його.
Чоловіку оголосили підозру у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).
Нагадаємо, у квітні на Харківщині подружжя напідпитку побило літнього чоловіка.