Взрывы в Харькове вечером 8 апреля — оккупанты атакуют дронами

В Харькове раздаются повторные взрывы
Взрывы в Харькове прогремели вечером 8 апреля. Российские оккупанты атакуют город ударными беспилотниками.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 8 апреля
Терехов в 22:17 отметил, что на город идет группа российских беспилотников. Он призвал людей пройти в укрытия.
Впоследствии в Харькове прогремела серия мощных взрывов.
"Массированная атака БпЛА на город продолжается", — подчеркнул Терехов.
Он добавил, что на месте последних попаданий зафиксирован пожар.
Кроме того, в результате удара по Киевскому району около 21:01 пострадал человек.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об ударных беспилотниках в пригороде Харькова.
Сейчас карта тревог имеет следующий вид:
Напомним, взрывы в Харькове раздавались около 21:00. Терехов сообщил о прилете по Киевскому району.
Кроме того, российские оккупанты 8 апреля атаковали поселок Высокий на Харьковщине. Враг разрушил гостиничный комплекс.
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