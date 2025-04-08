Взрывы в Харькове вечером 8 апреля — оккупанты атакуют дронами

Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрывы в Харькове прогремели вечером 8 апреля. Российские оккупанты атакуют город ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 8 апреля

Терехов в 22:17 отметил, что на город идет группа российских беспилотников. Он призвал людей пройти в укрытия.

Впоследствии в Харькове прогремела серия мощных взрывов.

"Массированная атака БпЛА на город продолжается", — подчеркнул Терехов.

Он добавил, что на месте последних попаданий зафиксирован пожар.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Кроме того, в результате удара по Киевскому району около 21:01 пострадал человек.

Пост Терехова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об ударных беспилотниках в пригороде Харькова.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет следующий вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Харькове раздавались около 21:00. Терехов сообщил о прилете по Киевскому району.

Кроме того, российские оккупанты 8 апреля атаковали поселок Высокий на Харьковщине. Враг разрушил гостиничный комплекс.