Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо arrow

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

8 квітня 2025 21:03
Аркадій Пастула - Редактор
Вибух у Харкові ввечері 8 квітня — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі
Аркадій Пастула - Редактор

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 8 квітня. Відомо, що російські окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вибух у Харкові 8 квітня

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 20:59.

null
Допис про вибух у Харкові. Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано приліт по Київському району. 

"На місці — пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — зазначив він.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників у напрямку Харкова.

null
Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 8 квітня
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Терехов повідомив, що за минулі сім днів зафіксовано 41 обстріл Харкова. Ворог атакує місто, як на початку великої війни.

А 6 квітня російські загарбники скинули авіабомби на Золочівську громаду на Харківщині.

війна Харків вибух обстріли Ігор Терехов повітряна тривога
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама