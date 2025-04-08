Вибух у Харкові ввечері 8 квітня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 8 квітня. Відомо, що російські окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Вибух у Харкові 8 квітня

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 20:59.

Допис про вибух у Харкові. Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано приліт по Київському району.

"На місці — пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — зазначив він.

Допис Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників у напрямку Харкова.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Терехов повідомив, що за минулі сім днів зафіксовано 41 обстріл Харкова. Ворог атакує місто, як на початку великої війни.

А 6 квітня російські загарбники скинули авіабомби на Золочівську громаду на Харківщині.