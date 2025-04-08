Вибух у Харкові ввечері 8 квітня — яка загроза

У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо
Вибух у Харкові пролунав ввечері, 8 квітня. Відомо, що російські окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Вибух у Харкові 8 квітня
Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 20:59.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано приліт по Київському району.
"На місці — пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — зазначив він.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників у напрямку Харкова.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, Терехов повідомив, що за минулі сім днів зафіксовано 41 обстріл Харкова. Ворог атакує місто, як на початку великої війни.
А 6 квітня російські загарбники скинули авіабомби на Золочівську громаду на Харківщині.
Читайте Новини.LIVE!