Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове раздаются взрывы arrow

В Харькове раздаются взрывы

7 апреля 2024 00:36
обновлено: 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Харькове раздаются взрывы
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 7 апреля раздаются из-за атаки "шахедов" на город. По предварительным данным, враждебные цели сбивают украинские защитники.

Об этом сообщают соцсети

Читайте также:

Взрывы в Харькове 7 апреля

По данным местных СМИ и мониторинговых каналов, в Харькове гремят взрывы. Некоторые из них сообщают о работе ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Харьков"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Харьков"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьков NOW"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьков NOW"
В Харькове раздаются взрывы - фото 3
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушные силы призывают жителей Харькова находиться в безопасных местах.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Харьковской и других областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 7 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста