В Харькове раздаются взрывы
7 апреля 2024 00:36
обновлено: 00:48
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Харькове сейчас 7 апреля раздаются из-за атаки "шахедов" на город. По предварительным данным, враждебные цели сбивают украинские защитники.
Об этом сообщают соцсети
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Взрывы в Харькове 7 апреля
По данным местных СМИ и мониторинговых каналов, в Харькове гремят взрывы. Некоторые из них сообщают о работе ПВО.
Воздушные силы призывают жителей Харькова находиться в безопасных местах.
В Харьковской и других областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
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