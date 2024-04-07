В Харькове раздаются взрывы

Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Харькове сейчас 7 апреля раздаются из-за атаки "шахедов" на город. По предварительным данным, враждебные цели сбивают украинские защитники.

Об этом сообщают соцсети

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Взрывы в Харькове 7 апреля

По данным местных СМИ и мониторинговых каналов, в Харькове гремят взрывы. Некоторые из них сообщают о работе ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Харьков"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьков NOW"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушные силы призывают жителей Харькова находиться в безопасных местах.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Харьковской и других областях продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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