У Харкові лунають вибухи

Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Харкові зараз 7 квітня лунають через атаку "шахедів" на місто. За попередньою інформацією, ворожі цілі збивають українські захисники.

Про це повідомляють соцмережі

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Вибухи в Харкові 7 квітня

За даними місцевих ЗМІ та моніторингових каналів, у Харкові гримлять вибухи. Деякі з них повідомляють про роботу ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков NOW"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряні сили закликають мешканців Харкова перебувати в безпечних місцях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Харківській та інших областях триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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