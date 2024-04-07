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У Харкові лунають вибухи

7 квітня 2024 00:36
оновлено: 00:48
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Інна Буряк
редактор
У Харкові лунають вибухи
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 7 квітня лунають через атаку "шахедів" на місто. За попередньою інформацією, ворожі цілі збивають українські захисники. 

Про це повідомляють соцмережі

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Вибухи в Харкові 7 квітня

За даними місцевих ЗМІ та моніторингових каналів, у Харкові гримлять вибухи. Деякі з них повідомляють про роботу ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Харків"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков NOW"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков NOW"
У Харкові лунають вибухи - фото 3
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряні сили закликають мешканців Харкова перебувати в безпечних місцях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Харківській та інших областях триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 7 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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