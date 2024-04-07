У Харкові лунають вибухи
7 квітня 2024 00:36
оновлено: 00:48
Сильний вибух вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Харкові зараз 7 квітня лунають через атаку "шахедів" на місто. За попередньою інформацією, ворожі цілі збивають українські захисники.
Про це повідомляють соцмережі
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Вибухи в Харкові 7 квітня
За даними місцевих ЗМІ та моніторингових каналів, у Харкові гримлять вибухи. Деякі з них повідомляють про роботу ППО.
Повітряні сили закликають мешканців Харкова перебувати в безпечних місцях.
Наразі в Харківській та інших областях триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
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