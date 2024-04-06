Обстріл Харкова — Терехов розповів про ситуацію в місті зараз

Наслідки удару по Харкову. Фото: Нацполіція

Російські загарбники в суботу, 6 квітня, вчергове вдарили по Харкову. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про ситуацію в місті розповів мер Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Обстріл Харкова 6 квітня

За словами міського голови, внаслідок обстрілу є загиблий чоловік та двоє поранених — вони перебувають в лікарні.

"Розтрощена школа та житлові будинки, вибиті вікна та пошкоджені дахи. Зараз наше комунальне підприємство працює, закривають контури", — сказав він.

Наслідки удару по Харкову. Фото: Нацполіція

Терехов зазначив, що в школі, яка постраждала, розташовувався пункт незламності та пункт видачі їжі, яким користувалися приблизно 1 500 мешканців району.

Ситуація в енергетиці

Терехов наголосив, що ситуація з електропостачанням у Харкові дійсно дуже важка. Там були введені графіки відключень у житлових будинках, не працює частина виробничих потужностей.

Що стосується електротранспорту — метрополітен вдалося заживити, він працює з інтервалами близько 20 хвилин, оскільки зараз вихідні.

"Також працюють декілька тролейбусних маршрутів і довозять мешканців до станцій метрополітену і працює наземний транспорт — автобуси", — додав мер.

Крім того, у місті працюють крамниці, супермаркети та продовольчі й непродовольчі ринки.

Терехов висловив вдячність місцевим підприємцям, які незважаючи на важкі часи працюють на генераторах.

Нагадаємо, вдень 6 квітня у Харкові лунали вибухи. Ворог вдарив по житловому району міста.

Також ми писали, що у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки.