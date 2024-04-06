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Обстріл Харкова — Терехов розповів про ситуацію в місті зараз

6 квітня 2024 19:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обстріл Харкова — Терехов розповів про ситуацію в місті зараз
Наслідки удару по Харкову. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в суботу, 6 квітня, вчергове вдарили по Харкову. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про ситуацію в місті розповів мер Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

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За словами міського голови, внаслідок обстрілу є загиблий чоловік та двоє поранених — вони перебувають в лікарні.

"Розтрощена школа та житлові будинки, вибиті вікна та пошкоджені дахи. Зараз наше комунальне підприємство працює, закривають контури", — сказав він.

удар по Харкову 6 квітня
Наслідки удару по Харкову. Фото: Нацполіція

Терехов зазначив, що в школі, яка постраждала, розташовувався пункт незламності та пункт видачі їжі, яким користувалися приблизно 1 500 мешканців району.

Ситуація в енергетиці

Терехов наголосив, що ситуація з електропостачанням у Харкові дійсно дуже важка. Там були введені графіки відключень у житлових будинках, не працює частина виробничих потужностей.

Що стосується електротранспорту — метрополітен вдалося заживити, він працює з інтервалами близько 20 хвилин, оскільки зараз вихідні.

"Також працюють декілька тролейбусних маршрутів і довозять мешканців до станцій метрополітену і працює наземний транспорт — автобуси", — додав мер.

Крім того, у місті працюють крамниці, супермаркети та продовольчі й непродовольчі ринки.

Терехов висловив вдячність місцевим підприємцям, які незважаючи на важкі часи працюють на генераторах.

Нагадаємо, вдень 6 квітня у Харкові лунали вибухи. Ворог вдарив по житловому району міста.

Також ми писали, що у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки.

Харків
обстріли
Ігор Терехов
війна в Україні
ракетний удар

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