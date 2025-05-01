Взрывы в Харькове 1 мая

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Харькове слышны прямо сейчас, в ночь на 1 мая. Город атакуют дроны россиян.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Звуки взрывов в Харькове в ночь на 1 мая

В городе было слышно по меньшей мере четыре взрыва начиная с 01:53.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ информировали, что "Шахеды" зафиксированы на севере и западе Харьковской области, а их курс — южный и юго-западный.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удар РФ.

"По предварительным данным, враг ударил БпЛА "Молния" по Киевскому району Харькова. Возник пожар. На месте работают экстренные службы. На эту минуту — без вызовов о пострадавших", — говорится в сообщении в 02:01.

Обновлено в 02:10

В Харькове прогремел пятый взрыв.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:58 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что несколько часов назад в Харькове тоже раздавались взрывы из-за атаки дронов.

Также мы писали, что этой ночью под атакой БпЛА оказалась Одесса. В городе было слышно много звуков взрывов.