Вибух у Харкові 30 квітня ввечері

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибух у Харкові пролунав прямо зараз, пізно ввечері 30 квітня. Наразі Україну атакують дрони.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Звук вибуху у Харкові

"У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:35.

Водночас мер міста Ігор Терехов поінформував, що зафіксовано влучання дрону, внаслідок чого почалася пожежа.

"Маємо влучання ворожого БПЛА — попередньо — "Молнії" на межі Київського та Салтівського районів. На місці влучання пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав він.

Через кілька хвилин Терехов уточнив, що влучання сталося в АЗС у Київському районі.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:39 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, минулого вечора росіяни теж атакували Харків дронами. Внаслідок атаки були масштабні пожежі та руйнування, а також постраждали десятки людей.

Крім того, ми публікували репортаж з місць подій. Передивитися його можна за цим посиланням.