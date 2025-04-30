Вибух у Харкові 30 квітня ввечері

У Харкові було чути вибух
Вибух у Харкові пролунав прямо зараз, пізно ввечері 30 квітня. Наразі Україну атакують дрони.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".
Звук вибуху у Харкові
"У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:35.
Водночас мер міста Ігор Терехов поінформував, що зафіксовано влучання дрону, внаслідок чого почалася пожежа.
"Маємо влучання ворожого БПЛА — попередньо — "Молнії" на межі Київського та Салтівського районів. На місці влучання пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав він.
Через кілька хвилин Терехов уточнив, що влучання сталося в АЗС у Київському районі.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:39 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, минулого вечора росіяни теж атакували Харків дронами. Внаслідок атаки були масштабні пожежі та руйнування, а також постраждали десятки людей.
Крім того, ми публікували репортаж з місць подій. Передивитися його можна за цим посиланням.
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