Вибухи у Харкові 1 травня

У Харкові лунають вибухи
Вибухи у Харкові чути прямо зараз, в ніч проти 1 травня. Місто атакують дрони росіян.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 1 травня
У місті було чути щонайменше чотири вибухи починаючи з 01:53.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували, що "Шахеди" зафіксовано на півночі і заході Харківської області, а їх курс — південний та південно-західний.
Згодом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удар РФ.
"За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА "Молнія" по Київському району Харкова. Виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. На цю хвилину — без викликів щодо постраждалих", — йдеться у повідомленні о 02:01.
Оновлено о 02:10
У Харкові пролунав п'ятий вибух.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:58 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому у Харкові теж лунали вибухи через атаку дронів.
Також ми писали, що цієї ночі під атакою БпЛА опинилася Одеса. В місті було чути багато звуків вибухів.
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