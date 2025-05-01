Вибухи у Харкові 1 травня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Харкові чути прямо зараз, в ніч проти 1 травня. Місто атакують дрони росіян.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 1 травня

У місті було чути щонайменше чотири вибухи починаючи з 01:53.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували, що "Шахеди" зафіксовано на півночі і заході Харківської області, а їх курс — південний та південно-західний.

Згодом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удар РФ.

"За попередніми даними, ворог вдарив БпЛА "Молнія" по Київському району Харкова. Виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. На цю хвилину — без викликів щодо постраждалих", — йдеться у повідомленні о 02:01.

Оновлено о 02:10

У Харкові пролунав п'ятий вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:58 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кілька годин тому у Харкові теж лунали вибухи через атаку дронів.

Також ми писали, що цієї ночі під атакою БпЛА опинилася Одеса. В місті було чути багато звуків вибухів.