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В Харькове раздаются взрывы — Россия применила КАБы

3 ноября 2024 21:02
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Россия обстреливает Харьков КАБами
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Харькове слышны взрывы. Российские оккупанты применили против города управляемые авиационные бомбы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в воскресенье, 3 ноября.

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Враг обстреливает Харьков. Фото: скриншот

Обстрелы Харькова

Россияне продолжают производить постоянные удары по Харькову. Для этого они активно применяют кабы.

"Слышны звуки взрывов! Город под ударом вражеских КАБов — будьте осторожны! Возможны еще пуски!", — сообщил Терехов.

обстрел
Попадание в лесополосу. Фото: скриншот

По предварительным данным, один КАБ был направлен непосредственно в Харьков. Другие вражеские снаряды попали в пригород.

обстрел Харькова
Враг попал по Харькову. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена в четырех областях, а именно: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской. Военные призывают гражданских оставаться в укрытиях, пока опасность не пройдет.

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Воздушная ревога в Украине. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты 1 ноября несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.

Ранее Новости.LIVE писали, что россияне 2 ноября атаковали Херсонскую область — в результате погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.

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