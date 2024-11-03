Россия обстреливает Харьков КАБами

В Харькове раздаются взрывы — Россия применила КАБы
В Харькове слышны взрывы. Российские оккупанты применили против города управляемые авиационные бомбы.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в воскресенье, 3 ноября.
Обстрелы Харькова
Россияне продолжают производить постоянные удары по Харькову. Для этого они активно применяют кабы.
"Слышны звуки взрывов! Город под ударом вражеских КАБов — будьте осторожны! Возможны еще пуски!", — сообщил Терехов.
По предварительным данным, один КАБ был направлен непосредственно в Харьков. Другие вражеские снаряды попали в пригород.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в четырех областях, а именно: Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской. Военные призывают гражданских оставаться в укрытиях, пока опасность не пройдет.
Напомним, оккупанты 1 ноября несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.
Ранее Новости.LIVE писали, что россияне 2 ноября атаковали Херсонскую область — в результате погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.
Читайте Новини.LIVE!