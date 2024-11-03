Вибухи в Харкові 3 листопада — подробиці

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Артем Лисогор у Telegram

Вибухи у Харкові було чутно 3 листопада близько 15:25. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Харків.

Читайте також:

Допис Новини.LIVE Харків. Фото: скриншот

Обстріл Харківщини 3 листопада

У Харкові 3 листопада, близько 15:25 пролунали вибухи. Як повідомляють міські пабліки, ймовірно, звуки було чутно з-за міста. О 14:55 в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Карта тривог. Фото: скриншот

Перед цим у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Допис ПС. Фото: скриншот

Також про загрозу застосування ворогом авіаційних бомб попереджав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Допис Задоренка. Фото: скриншот

Офіційної інформації щодо влучання у місті або області не надходило.

Нагадаємо, окупанти 1 листопада декілька разів атакували Харків та область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 56 зазнали поранень.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни 2 листопада атакували Херсонську область — у результаті загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.

