Вибухи в Харкові 3 листопада — подробиці

Вибухи пролунали у Харкові — що відомо
Вибухи у Харкові було чутно 3 листопада близько 15:25. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Харків.
Обстріл Харківщини 3 листопада
У Харкові 3 листопада, близько 15:25 пролунали вибухи. Як повідомляють міські пабліки, ймовірно, звуки було чутно з-за міста. О 14:55 в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Перед цим у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Також про загрозу застосування ворогом авіаційних бомб попереджав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Офіційної інформації щодо влучання у місті або області не надходило.
Нагадаємо, окупанти 1 листопада декілька разів атакували Харків та область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 56 зазнали поранень.
Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни 2 листопада атакували Херсонську область — у результаті загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.
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