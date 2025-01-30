В Харькове вынесли приговор мужчине который сломал человеку ключицу

Молоток судьи. Фото: Freepik

Коминтерновский районный суд Харькова 27 января наказал мужчину, который во время конфликта толкнул человека, что повлекло у пострадавшего перелом ключицы.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.

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Согласно материалам дела, инцидент произошел 18 сентября 2024 года около часа ночи возле жилого дома в переулке Зерновом в Харькове.

Обвиняемый, который работает медбратом в Областном кардиологическом центре в ходе словесной перепалки толкнул малознакомого ему мужчину в спину, из-за чего тот упал, ударился головой о бордюр и получил перелом левой ключицы со смещением. Судебно-медицинская экспертиза установила, что эти повреждения повлекли длительное расстройство здоровья и классифицируются как средней тяжести.

Подсудимый в суде признал свою вину, пояснив, что не имел намерения причинять серьезные повреждения, а его действия были неосторожными. Потерпевший не выдвигал никаких претензий и попросил не наказывать обвиняемого строго, отметив, что они примирились.

Как суд решил наказать мужчину

Судья обратил внимание, что обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Впервые его осудили в 2004 году за кражу с проникновением в жилье, тогда он получил три года лишения свободы условно. В 2007 году его признали виновным в грабеже и приговорили к четырем годам заключения. В 2010 году он снова получил пять лет лишения свободы за повторные кражи, но вышел условно-досрочно в 2013-м. Однако уже в 2014 году его снова приговорили к пяти годам заключения за кражу и грабеж, после чего он полностью отбыл наказание и вышел на свободу в 2018 году.

Учитывая признание вины, искреннее раскаяние и отсутствие претензий со стороны потерпевшего, суд признал мужчину виновным по статье 128 УК Украины (неосторожное телесное повреждение средней тяжести) и назначил ему два года ограничения свободы. В то же время суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Осужденного обязали периодически появляться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Напомним, в Киеве наказали в суде бывшего работника банка, который похитил 400 тысяч долларов, чтобы купить за эти средства криптовалюту.

Также в Харькове судили участника массовой драки, который избил незнакомого ему мужчину.