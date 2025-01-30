У Харкові винесли вирок чоловіку, який зламав людині ключицю

Молоток судді. Фото: Freepik

Комінтернівський районний суд Харкова 27 січня покарав чоловіка, який під час конфлікту штовхнув людину. Через це у постраждалого стався перелом ключиці.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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Згідно з матеріалами справи, інцидент трапився 18 вересня 2024 року близько першої години ночі біля житлового будинку в провулку Зерновому у Харкові.

Обвинувачений, який працює медбратом в Обласному кардіологічному центрі на посаді медбрата, під час словесної суперечки штовхнув малознайомого йому чоловіка у спину, через що той упав, вдарився головою об бордюр і отримав перелом лівої ключиці зі зміщенням. Судово-медична експертиза встановила, що ці ушкодження спричинили тривалий розлад здоров’я та класифікуються як середньої тяжкості.

Підсудний у суді визнав свою провину, пояснивши, що не мав наміру спричиняти серйозні ушкодження, а його дії були необережними. Потерпілий не висував жодних претензій і попросив не карати обвинуваченого суворо, зазначивши, що вони примирилися.

Як суд вирішив покарати чоловіка

Суддя звернув увагу, що обвинувачений вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Вперше його засудили у 2004 році за крадіжку з проникненням у житло, тоді він отримав три роки позбавлення волі умовно. У 2007 році його визнали винним у грабежі та засудили до чотирьох років ув’язнення. У 2010 році він знову отримав п’ять років позбавлення волі за повторні крадіжки, але вийшов умовно-достроково у 2013-му. Проте вже у 2014 році його знову засудили до п’яти років ув’язнення за крадіжку та грабіж, після чого він повністю відбув покарання та вийшов на свободу у 2018 році.

Зважаючи на визнання провини, щире каяття та відсутність претензій з боку потерпілого, суд визнав чоловіка винним за статтею 128 КК України (необережне тілесне ушкодження середньої тяжкості) та призначив йому два роки обмеження волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном у два роки.

Засудженого зобов’язали періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без дозволу.

Нагадаємо, у Києві покарали в суді колишнього працівника банку, який викрав 400 тисяч доларів, щоб купити за ці кошти криптовалюту.

Також у Харкові судили учасника масової бійки, який побив незнайомого йому чоловіка.