Побив незнайомця — у Харкові оштрафували чоловіка

Бійка між чоловіками. Ілюстративне фото: shutterstock

У Харкові чоловік встряв у бійку та сильно побив незнайомця. За це нападник отримав штраф.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалі справи йдеться, що 25 листопада 2024 року підозрюваний був поблизу одного із супермаркетів АТБ і зустрів там раніше незнайомих йому трьох чоловіків. Біля магазину почалася бійка, яку помітив фігурант, він туди підбіг, схопив одного із чоловіків та впав разом з ним на землю.

Після цього, знаходячись зверху на потерпілому, обличчям до нього, підозрюваний наніс йому не менше десяти ударів кулаками в область голови та обличчя. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.

Вирок суду

Ленінський районний суд Харкова визнав винним чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто, 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, у Харкові чоловіка, який побив жінку, покарали штрафом.

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