В Харькове горсовет скрывает смету на ремонт дома на Салтовке — его оценили в 217 млн грн

Дом в Харькове. Фото: Гвара медиа

Департамент коммунального хозяйства Харьковского городского совета отказался предоставить журналистам проектно-сметную документацию (ПСД) о восстановлении 16-этажного дома на Северной Салтовке в Харькове. Он был поврежден в результате обстрелов города Россией и его планировали отстроить до конца 2025 года.

Об этом сообщает Гвара медиа.

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Как указывают журналисты, они направили запрос на ПСД еще в конце января 2024 года, однако горсовет до сих пор не ответил.

Проектом восстановления был предусмотрен ремонт без изменения размеров и функционального назначения дома. Однако должно было произойти вмешательство в опорные системы дома с заменой сломанных конструкций.

Журналисты требовали предоставить результаты экспертизы, отчет о техническом обследовании здания сертифицированным экспертом с перечнем рекомендаций по восстановлению работ, объяснительную записку о стоимости восстановления дома и информацию о характере разрушений дома на улице Ужвой Натальи.

Как указывает издание, этот дом имеет следующие характеристики:

127 квартир;

общая площадь 10526,18 м²;

жилая площадь 4444,10 м ²;

16 этажей.

Горсовет уже потратил почти 1,5 млн грн на документацию и экспертизы дома, ремонта, ценных бумаг.

В январе ЖКХ Харьковского городского совета объявило о тендере на проведение аварийно-восстановительных работ в доме, его стоимость составила 217,5 млн грн. Однако тендер был отменен 23 февраля 2024 года. По официальным данным, причиной отказа явилось сокращение финансирования на закупку товаров, работ и услуг.

Комментарий директора ЖКХ Харьковского горсовета

Журналисты издания поинтересовались у директора ЖКХ Харьковского горсовета Евгения Пасенова, на каком основании ремонт дома оценили в 217,5 млн грн и когда будет доступна общая смета для ознакомления.

"Смотрите, это общая программа государственных субвенций. Она включает не только Ужвий 60. Те объекты, которые были в 2023 году, на которые были кассовые расходы, они были приняты уже на первой комиссии. ...объекты второй очереди, следующая комиссия, насколько мне известно, будет рассматривать все объекты, а именно предоставление финансирования на объекты, которые вы сейчас спрашиваете — в том числе Ужвий 60. Самое главное, что у нас есть, это проектно-сметная документация на этот объект", — рассказал Евгений Пасенов журналистам.

По словам чиновника, от граждан есть запрос на ремонт дома, потому что большая часть жильцов находятся сейчас в Харькове. Пасенов добавил, что власти "ориентированы" на восстановление жилья для харьковчан.

"Запрос от людей есть. Насколько мне известно, очень большая часть людей в городе, другая часть поделена на тех, кто находится в государстве и они готовы возвращаться, если мы предоставим им такую возможность. То есть жилье, я имею в виду. И те люди, которые находятся за границей, ну здесь уже такое, будем смотреть. Но мы ориентированы именно на это", — подытожил директор.

Напомним, в Одессе планируют отремонтировать пострадавший от ракетного удара России дом. На работы уйдет около 3 млн грн. Департамент городского хозяйства объявил о тендере.

Также мы писали о том, что в ночь на 2 марта россияне атаковали Харьков. Враг нанес удар дронами типа Shahed. В результате атаки потерпели разрушения жилые дома.