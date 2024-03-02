Обстріл Харкова — наслідки російської атаки у репортажі Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти вночі 2 березня атакували Харків. Для чергової атаки ворог використовував безпілотники типу Shahed.

Про наслідки атаки РФ на Харків дізналася кореспондентка Новини.LIVE.

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Наслідки російського обстрілу Харкова

Загарбники пошкодили 4 будинки, 17 автомобілів та 5 гаражів.

До того ж у будинках вибиті шибки та вікна, а декілька автомобілів згоріли вщент.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко заявив, що один із російських безпілотників поцілив по двору в Шевченківському районі міста. Внаслідок цього пошкоджені авто, побиті гаражі,

Також рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки російського обстрілу в Харківській області. Окупанти вбили мирного жителя селища Великий Бурлук Куп'янського району та спричинили руйнування будинків та майна.