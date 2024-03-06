У Харкові міськрада приховує кошторис на ремонт будинку на Салтівці — його оцінили в 217 млн грн

Будинок у Харкові. Фото: Ґвара медіа

Департамент комунального господарства Харківської міської ради відмовився надати журналістам проєктно-кошторисну документацію (ПКД) про відновлення 16-поверхового будинку на Північній Салтівці у Харкові. Його було пошкоджено внаслідок обстрілів міста Росією і планували відбудувати до кінця 2025 року.

Про це повідомляє Ґвара медіа.

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Як вказують журналісти, вони надіслали запит на ПКД ще наприкінці січня 2024 року, однак міськрада досі не надала відповідь.

Проєктом відновлення було передбачено ремонт без зміни розмірів та функціонального призначення будинку. Однак мало відбутися втручання в опорні системи дому із заміною зламаних конструкцій.

Журналісти вимагали надати результати експертизи, звіт про технічне обстеження будівлі сертифікованим експертом з переліком рекомендацій щодо відновлення робіт, пояснювальну записку про вартість відновлення будинку та інформацію щодо характеру руйнувань будинку на вулиці Ужвій Наталії.

Як вказує видання, цей будинок має такі характеристики:

127 квартир;

загальна площа 10 526,18 м²;

житлова площа 4444,10 м²;

16 поверхів.

Міськрада вже витратила майже 1,5 млн грн на документацію та експертизи будинку, ремонту, цінних паперів.

У січні ЖКГ Харківської міської ради оголосило про тендер на проведення аварійно-відновлювальних робіт у будинку, його вартість склала 217,5 млн грн. Однак тендер було скасовано 23 лютого 2024 року. За офіційними даними, причиною відмови стало скорочення фінансування на закупівлю товарів, робіт і послуг.

Коментар директора ЖКГ Харківської міськради

Журналісти видання поцікавилися у директора ЖКГ Харківської міськради Євгена Пасенова, на якій підставі ремонт будинку оцінили у 217,5 млн грн та коли буде доступним загальний кошторис для ознайомлення.

"Дивіться, це загальна програма державних субвенцій. Вона включає не тільки Ужвій, 60. Ті об’єкти, які були у 2023 році, на які були касові видатки, вони були прийняті вже на першій комісії. ...об’єкти другої черги, то наступна комісія, наскільки мені відомо, буде розглядати всі об’єкти, а саме надання фінансування на об’єкти, які ви наразі питаєте, Ужвій, 60 у тому числі. Найголовніше, що в нас є, це проєктно-кошторисна документація на цей об’єкт", — розповів Євген Пасенов журналістам.

За словами посадовця, від громадян є запит на ремонт будинку, тому що більша частина мешканців знаходяться зараз у Харкові. Пасенов додав, що влада "орієнтована" на відновлення житла для харків'ян.

"Запит від людей є. Наскільки мені відомо, дуже велика частина людей у місті, інша частина поділена на тих, хто знаходиться у державі і вони готові повертатися, якщо ми надамо їм таку можливість. Тобто житло, я маю на увазі. І ті люди, які знаходяться за кордоном, ну тут вже таке, будемо подивитися. Але ми орієнтовані саме на це", — підсумував директор.

Нагадаємо, в Одесі планують відремонтувати будинок, який постраждав від ракетного удару Росії. На роботи піде майже 3 млн грн. Департамент міського господарства оголосив про тендер.

Також ми писали про те, що в ніч на 2 березня росіяни атакували Харків. Ворог завдав удару дронами типу Shahed. Внаслідок атаки зазнали руйнувань житлові будинки.