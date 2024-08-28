В Харькове напали на бригаду скорой медицинской помощи

Работники скорой помощи. Фото: иллюстративное: Укринформ

В Харькове во вторник, 27 августа, на бригаду экстренной скорой помощи напали. Бригада была вынуждена послать сигнал SOS в центр диспетчера.

Об этом 27 августа сообщил КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

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Нападение на фельдшера в Харькове

Бригада скорой медицинской помощи приехала по вызову на улицу Дружба народов в многоэтажку в Харькове.

Во время работы на медиков напал сын лица, которому оказывала помощь бригада. Сообщают, что в результате избиения у фельдшера есть телесные повреждения и повреждена форменная одежда.

На место происшествия по защите медиков вызвали наряд патрульной полиции.