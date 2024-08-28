В Харькове напали на бригаду скорой медицинской помощи

В Харькове напали на бригаду скорой помощи
28 августа 2024 11:09
Работники скорой помощи. Фото: иллюстративное: Укринформ
В Харькове во вторник, 27 августа, на бригаду экстренной скорой помощи напали. Бригада была вынуждена послать сигнал SOS в центр диспетчера.
Об этом 27 августа сообщил КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
Читайте также:
Нападение на фельдшера в Харькове
Бригада скорой медицинской помощи приехала по вызову на улицу Дружба народов в многоэтажку в Харькове.
Во время работы на медиков напал сын лица, которому оказывала помощь бригада. Сообщают, что в результате избиения у фельдшера есть телесные повреждения и повреждена форменная одежда.
На место происшествия по защите медиков вызвали наряд патрульной полиции.
Читайте Новини.LIVE!