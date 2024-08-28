У Харкові напали на бригаду швидкої медичної допомоги

Працівники швидкої допомоги. Фото: ілюстративне: Укрінформ

У Харкові в вівторок, 27 серпня, на бригаду екстреної швидкої медичної допомоги напали. Бригада була вимушена надіслати сигнал SOS до центру диспетчера.

Про це 27 сепрня повідомив КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

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Напад на фельдшера в Харкові

Бригада швидкої медичної допомоги приїхала на виклик на вулицюб Дружба народів у багатоповерхівку в Харкові.

Під час роботи на медиків напав син особи, якій надавала допомогу бригада. Повідомляють, що внаслідок побиття у фельдшера є тілесні ушкодження та пошкоджено формений одяг.

На місце події для захисту медиків викликали наряд патрульної поліції.