В Харькове мужчина угрожал физической расправой сожительнице — детали от полиции

Вел себя агрессивно — в Харькове правоохранители наказали 59-летнего мужчину за домашнее насилие
В Харькове правоохранители привлекли к ответственности мужчину, совершившего домашнее насилие. Пострадала сожительница фигуранта.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram во вторник, 27 августа.
Наказание за домашнее насилие
"Соответствующее сообщение поступило в дежурную часть Харьковского районного управления № 3 25 августа в 15:50. По адресу выезжали сотрудники сектора противодействия домашнему насилию", — говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили в квартире 59-летнего мужчину. Он агрессивно вел себя в отношении своей сожительницы, угрожал физической расправой, оскорблял и ругался на женщину.
Правоохранители составили в отношении нарушителя административный протокол за совершение домашнего насилия и выписали срочное запрещающее предписание.
С мужчиной и женщиной провели профилактическую беседу. Полицейские предупредили фигуранта, что за систематическое совершение домашнего насилия предусмотрена уголовная ответственность.
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