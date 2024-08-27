В Харькове мужчина угрожал физической расправой сожительнице — детали от полиции

Пострадала женщина и правоохранитель. Фото: t.me/police_kh_region

В Харькове правоохранители привлекли к ответственности мужчину, совершившего домашнее насилие. Пострадала сожительница фигуранта.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram во вторник, 27 августа.

Читайте также:

Наказание за домашнее насилие

"Соответствующее сообщение поступило в дежурную часть Харьковского районного управления № 3 25 августа в 15:50. По адресу выезжали сотрудники сектора противодействия домашнему насилию", — говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили в квартире 59-летнего мужчину. Он агрессивно вел себя в отношении своей сожительницы, угрожал физической расправой, оскорблял и ругался на женщину.

Правоохранители составили в отношении нарушителя административный протокол за совершение домашнего насилия и выписали срочное запрещающее предписание.

С мужчиной и женщиной провели профилактическую беседу. Полицейские предупредили фигуранта, что за систематическое совершение домашнего насилия предусмотрена уголовная ответственность.