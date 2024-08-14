В Харькове трамваи изменят маршрут движения - в мэрии города назвали причину

В Харькове ряд трамвайных маршрутов изменит направления — какая причина
В Харькове в течение 15-16 августа ряд городских трамваев изменят направление движения. Это связано с ремонтом трамвайных путей в городских районах.
Об этом заявили в Департаменте строительства и путевого хозяйства мэрии города в среду, 14 августа.
В Харькове трамваи изменят направления движения
Как стало известно, движение трамваев по ул. Академика Павлова, на участке от Семиградского въезда до пр. Героев Харькова, прекратят в четверг, 15 августа с 9:30. Дополнительно остановят движение трамваев на Салтовском шоссе, ул. Виринской и ул. Моисеевской.
Таким образом, в периоды с 9:30 до 12:30 , с 14:30 до 16:30 15 августа, а также с 9:30 до 16:30 16 августа трамваи будут курсировать так:
- №6: разворотный круг "Вокзал "Харьков-Пассажирский" — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский шлях — пл. Сергеевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;
- №8 (часть 1): разворотный круг "Ул. Одесская" — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;
- №8 (часть 2): разворотный круг "602 м/г" — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг "Журавлевский гидропарк";
- №27 (часть 1): разворотный круг "Новожаново" — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;
- №27 (часть 2): разворотный круг "Салтовское" — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг "Журавловский гидропарк" — ул. Шевченко — ул. Непокоренных — пр. Тракторостроителей — разворотный круг "Салтовское";
- №27 (часть 3): разворотный круг "Салтовское" — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг "Журавловский гидропарк" — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Виринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — пр. Тракторостроителей — разворотный круг "Салтовское".
В период с 12:30 до 14:30 15 августа трамваи будут курсировать следующим образом:
- №6: разворотный круг "Вокзал "Харьков-Пассажирский" — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Путь — пл. Сергеевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;
- №8: разворотный круг "Ул. Одесская" — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;
- №16, 16А: разворотный круг "Салтовское" — пр. Трактороустроителей — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг "Журавловский гидропарк";
- №27: разворотный круг "Новожаново" — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей.
Также на период ограничения трамвайного сообщения по ул. Академика Павлова, с 9:30 до 16:30 15-16 августа, будет ходить временный автобус №27: ст. м. "Академика Барабашова" — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — ст. м. "Защитников Украины" (разворотный круг троллейбуса) — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ст. м. "Академика Барабашова".
На Салтовском шоссе, с 12:30 до 14:30 15 августа, будет курсировать временный автобус №8: Салтовское шоссе (602 микрорайон) — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — ст. м. "Защитников Украины" (разворотный круг троллейбуса) — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — Салтовское шоссе (602 микрорайон).
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