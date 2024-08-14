У Харкові трамваї змінять маршрут руху — в мерії міста назвали причину

Трамвай у Харкові. Ілюстративне фото: медіагрупа "Об'єктив"

У Харкові протягом 15-16 серпня низка міських трамваїв змінять напрямок руху. Це пов'язано з ремонтом трамвайних колій у міських районах.

Про це заявили у Департаменті будівництва та шляхового господарства мерії міста у середу, 14 серпня.

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У Харкові трамваї змінять напрямки руху

Як стало відомо, рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від в’їзду Семиградського до пр. Героїв Харкова, припинять у четвер, 15 серпня з 9:30. Додатково зупинять рух трамваїв на Салтівському шосе, вул. Віринській та вул. Мойсеївській.

Таким чином, у періоди з 9:30 до 12:30, з 14:30 до 16:30 15 серпня, а також з 9:30 до 16:30 16 серпня трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло "Вокзал "Харків-Пасажирський" — вул. Євгена Котляра — вул. Полтавський Шлях — пл. Сергіївська — пл. Павлівська — пл. Конституції — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників;

№8 (частина 1): розворотне коло "Вул. Одеська" — пр. Байрона — вул. Морозова — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників;

№8 (частина 2): розворотне коло "602 м/р" — Салтівське шосе — пров. Салтівський — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк";

№27 (частина 1): розворотне коло "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників;

№27 (частина 2): розворотне коло "Салтівське" — пр. Тракторобудівників — вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк" — вул. Шевченка — вул. Нескорених — пр. Тракторобудівників — розворотне коло "Салтівське";

№27 (частина 3): розворотне коло "Салтівське" — пр. Тракторобудівників — вул. Нескорених — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк" — вул. Шевченка — вул. Мойсеївська — вул. Віринська — в’їзд Семиградський — вул. Академіка Павлова — вул. Нескорених — пр. Тракторобудівників — розворотне коло "Салтівське".

У період з 12:30 до 14:30 15 серпня трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло "Вокзал "Харків-Пасажирський" — вул. Євгена Котляра — вул. Полтавський Шлях — пл. Сергіївська — пл. Павлівська — пл. Конституції — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло "Вул. Одеська" — пр. Байрона — вул. Морозова — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників;

№16, 16А: розворотне коло "Салтівське" — пр. Трактороубдівників — вул. Нескорених — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк";

№27: розворотне коло "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників.

Також на період обмеження трамвайного сполучення на вул. Академіка Павлова, з 9:30 до 16:30 15-16 серпня, ходитиме тимчасовий автобус №27: ст. м. "Академіка Барабашова" — вул. Академіка Павлова — пр. Героїв Харкова — вул. Олега Громадського — ст. м. "Захисників України" (розворотне коло тролейбуса) — вул. Олега Громадського — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — ст. м. "Академіка Барабашова".

На Салтівському шосе, з 12:30 до 14:30 15 серпня, курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602 мікрорайон) — Салтівське шосе — вул. Академіка Павлова — пр. Героїв Харкова — вул. Олега Громадського — ст. м. "Захисників України" (розворотне коло тролейбуса) — вул. Олега Громадського — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — Салтівське шосе — Салтівське шосе (602 мікрорайон).