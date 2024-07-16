В Харькове выбрали имена для маленьких ягуаров

Ягуары, которые родились в Харькове. Фото: t.me/ihor_terekhov

В Харькове выбрали имена для ягуаров, которые недавно родились в зоопарке. Животных назвали Ника и Вика.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Имена для ягуаров имеют символическое значение как богини победы. Ранее Терехов опубликовал опрос, в котором местные самостоятельно выбрали их.

"Харьковчане с небольшим преимуществом проголосовали за первый вариант — Ника и Вика. Как богини Победы", — добавил он.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в конце июня в Харьковском зоопарке родились детеныши в семье ягуаров. Первые кадры с животными показал мэр Игорь Терехов.

Ранее в Одесском зоопарке птицы домашних сычей стали родителями двух птенцов. Известно, что это первый случай для этой пары.