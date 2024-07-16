Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове выбрали имена ягуарам, которые недавно родились в зоопарке arrow

В Харькове выбрали имена ягуарам, которые недавно родились в зоопарке

16 июля 2024 10:00
Виктория Козырь - редактор
В Харькове выбрали имена для маленьких ягуаров
Ягуары, которые родились в Харькове. Фото: t.me/ihor_terekhov
Виктория Козырь - редактор

В Харькове выбрали имена для ягуаров, которые недавно родились в зоопарке. Животных назвали Ника и Вика.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Рождение ягуаров в Харькове

Имена для ягуаров имеют символическое значение как богини победы. Ранее Терехов опубликовал опрос, в котором местные самостоятельно выбрали их.

"Харьковчане с небольшим преимуществом проголосовали за первый вариант — Ника и Вика. Как богини Победы", — добавил он.

null
Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в конце июня в Харьковском зоопарке родились детеныши в семье ягуаров. Первые кадры с животными показал мэр Игорь Терехов.

Ранее в Одесском зоопарке птицы домашних сычей стали родителями двух птенцов. Известно, что это первый случай для этой пары.

Харьков животные имена зоопарк Игорь Терехов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля