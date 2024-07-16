В Харькове выбрали имена для маленьких ягуаров

В Харькове выбрали имена ягуарам, которые недавно родились в зоопарке
В Харькове выбрали имена для ягуаров, которые недавно родились в зоопарке. Животных назвали Ника и Вика.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Рождение ягуаров в Харькове
Имена для ягуаров имеют символическое значение как богини победы. Ранее Терехов опубликовал опрос, в котором местные самостоятельно выбрали их.
"Харьковчане с небольшим преимуществом проголосовали за первый вариант — Ника и Вика. Как богини Победы", — добавил он.
Напомним, в конце июня в Харьковском зоопарке родились детеныши в семье ягуаров. Первые кадры с животными показал мэр Игорь Терехов.
Ранее в Одесском зоопарке птицы домашних сычей стали родителями двух птенцов. Известно, что это первый случай для этой пары.
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