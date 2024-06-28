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У Харкові народилися дитинчата ягуарів — міський голова показав перші кадри

28 червня 2024 19:00
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Ягуари народилися у Харківському зоопарку — перші кадри
Новонароджені ягуари у Харківському зоопарку. Фото: Ігор Терехов
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Харківському зоопарку народилися дитинчата у родині ягуарів. Перші кадри з ягуарами показав міський голова Ігор Терехов.

Відповідне відео він опублікував у Telegram у п’ятницю, 28 червня.

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Кожен може запропонувати для тварин імена

Двоє дитинчат ягуарів народилися у Харківському зоопарку місяць тому. Обидві — дівчатка.

Ігор Терехов пропонує разом обрати їм імена. Він закликав залишити свої пропозиції в коментарях до свого допису в Instagram та Facebook.

"Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними і відображали дух незламного Харкова! Ті пропозиції, які наберуть найбільшу кількість вподобань, потім будуть винесені на голосування", — повідомив міський голова.

Нагадаємо, в Одеському зоопарку народилися пташенята хатніх сичів.

Раніше російські окупанти атакували екопарк в Харківській області. Внаслідок ударів КАБами загинуло багато тварин, зокрема, олені та лані.

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