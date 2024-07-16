У Харкові обрали імена для маленьких ягуарів

Ягуари, які народилися в Харкові. Фото: t.me/ihor_terekhov

У Харкові обрали імена для ягуарів, які нещодавно народилися в зоопарку. Тварин назвали Ніка та Віка.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Імена для ягуарів мають символічне значення, як богині перемоги. Раніше Терехов опублікував опитування, в якому місцеві самостійно обрали їх.

"Харківʼяни з невеликою перевагою проголосували за перший варіант — Ніка і Віка. Як богині Перемоги", — додав він.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, наприкінці червня у Харківському зоопарку народилися дитинчата у родині ягуарів. Перші кадри з тваринами показав міський голова Ігор Терехов.

Раніше в Одеському зоопарку птахи хатніх сичів стали батьками двох пташенят. Відомо, що це перший випадок для цієї пари.