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У Харкові обрали імена ягуарам, які нещодавно народилися в зоопарку

16 липня 2024 10:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові обрали імена для маленьких ягуарів
Ягуари, які народилися в Харкові. Фото: t.me/ihor_terekhov
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові обрали імена для ягуарів, які нещодавно народилися в зоопарку. Тварин назвали Ніка та Віка.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Імена для ягуарів мають символічне значення, як богині перемоги. Раніше Терехов опублікував опитування, в якому місцеві самостійно обрали їх. 

"Харківʼяни з невеликою перевагою проголосували за перший варіант — Ніка і Віка. Як богині Перемоги", — додав він.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, наприкінці червня у Харківському зоопарку народилися дитинчата у родині ягуарів. Перші кадри з тваринами показав міський голова Ігор Терехов.

Раніше в Одеському зоопарку птахи хатніх сичів стали батьками двох пташенят. Відомо, що це перший випадок для цієї пари.

Харків тварини імена зоопарк Ігор Терехов

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