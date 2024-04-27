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В Харькове переименуют две станции метро — как будут называться

27 апреля 2024 07:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Харькове переименуют две станции метро — как будут называться
Люди в харьковском метро выходят из поезда. Фото: Сергей Бобок / Харьков Times
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Харькове планируется изменить названия двух станций метрополитена и переименовать еще ряд населенных пунктов. В частности, речь идет о станциях метро "Пушкинская" и "Южный вокзал".

Об этом сообщает Харьковский городской совет в Telegram в пятницу, 26 апреля.

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Как переименуют метро в Харькове

Комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды города намерена переименовать станцию метро "Пушкинская" в "Ярослава Мудрого", а "Южный вокзал" — в "Вокзальную".

Также переименуют улицы, названия которых имеют отношение к России, в частности Аэрофлотская станет улицей Антонова, Бакунина — улицей Богатая, Васнецова — улицей Всеволода Нестайко, Сибирская — улицей Полесской, а переулок Красноярский переименуют в переулок Юрия Вороного.

Какие улицы и метро переименуют в Харькове в 2024 году
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Харьковский городской совет"

Напомним, что во вторник, 23 апреля, в Харькове временно приостановили работу метро. Пресс-служба КП "Харьковский метрополитен" объяснила, почему движение поездов было приостановлено.

Также мы писали, что в Киеве должны ремонтировать станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко". В КГВА рассказали, закроют ли станции во время реставрации.

Харьков
метро
Украина
Харьковская область
декоммунизация
улицы
война в Украине
Россия

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