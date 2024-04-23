У Харкові зупинялося метро — в чому причина

Харківський метрополітен. Ілюстративне фото: УНІАН

Вранці 23 квітня у Харкові тимчасово зупинили роботу метрополітену. Рух поїздів було призупинено через нестачу напруги в електромережі.

Про це повідомляє пресслужба КП "Харківський метрополітен".

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Метрополітен працював у режимі укриття під час припинення руху поїздів. Причини браку напруги в електромережі поки не уточнюються.

Ситуація тривала близько півгодини, після чого рух поїздів в метрополітені було відновлено.

Дописи КП "Харківський метрополітен". Фото: скриншот

Нагадаємо, що до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції для покращення ситуації з дефіцитом електроенергії. Чергова допомога від іноземних партнерів щодо посилення енергетичної безпеки.

Також ми писали, що через постійні обстріли у Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС, розташований в укритті, щоб забезпечити громадянам безпечний доступ до різних послуг. Тут харків'яни можуть отримати водійське посвідчення та зареєструвати транспортний засіб.