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У Харкові перейменують дві станції метро — як будуть називатися

27 квітня 2024 07:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Харкові перейменують дві станції метро — як будуть називатися
Люди в харківському метро виходять з поїзда. Фото: Сергій Бобок / Харків Times
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Харкові планують змінити назви двох станцій метрополітену та перейменувати ще низку населених пунктів. Зокрема, йдеться про станції метро "Пушкінська" та "Південний вокзал".

Про це повідомляє Харківська міська рада в Telegram у п'ятницю, 26 квітня.

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Комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища міста має намір перейменувати станцію метро "Пушкінська" на "Ярослава Мудрого", а "Південний вокзал" — на "Вокзальну".

Також перейменують вулиці, назви яких мають стосунок до Росії, зокрема Аерофлотська стане вулицею Антонова, Бакуніна — вулицею Багата, Васнєцова — вулицею Всеволода Нестайка, Сибірська — вулицею Поліською, а провулок Красноярський перейменують на провулок Юрія Вороного.

Які вулиці та метро перейменують у Харкові 2024 року
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харківська міська рада"

Нагадаємо, що у вівторок, 23 квітня, у Харкові тимчасово зупинили роботу метро. Пресслужба КП "Харківський метрополітен" пояснила, чому рух поїздів було призупинено.

Також ми писали, що в Києві мають ремонтувати станції метро "Почайна" та "Тараса Шевченка". В КМВА розповіли, чи закриють станції на час реставрації.

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метро
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вулиці
війна в Україні
Росія

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