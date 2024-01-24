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В Харькове переименуют улицу Пушкинскую, — Терехов

24 января 2024 22:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове переименуют улицу Пушкинскую, — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове планируется переименовать улицу Пушкинскую, названную в честь русского поэта и драматурга. Мэр города Игорь Терехов предлагает заменить название по фамилии украинского философа и поэта Григория Сковороды.

Об этом Терехов написал в Telegram-канале.

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В Харькове переименуют улицу Пушкина

"До вчерашнего дня я не спешил с решением изменить название улицы Пушкинской. Я, как и многие харьковчане, всегда чувствовал, что Пушкин — это не о современной России, не о той реальности, которую путинский режим пытается насаждать, используя величие исторических фигур для своей выгоды", — говорится в сообщении.

По его словам, когда враг нанес ужасные удары по городу, унеся жизни невиновных и превратил дома в руины — это показало реальную цену таких решений.

"Это боль, которую Харьков почувствовал острое за всю историю этой войны. И поэтому я считаю, что мы не можем оставить все, как есть. Я предлагаю дать улице имя нашего великого земляка — Григория Сковороды", — отметил Терехов.

Он подчеркнул, что это тот человек, чья философия жизни и свободы была в корне противоположна имперским амбициям, поэтому переименование будет правильным решением.

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Скриншот поста Терехова

Напомним, что в Харьковской области в рамках декоммунизации переименовали природно-заповедный фонд местного значения. Голоса "за" отдали 74 депутата.

Также мы писали, что депутаты Киевского городского совета решили переименовать железнодорожные объекты столицы. Речь идет о 10 станциях и железнодорожных платформах.

Харьков
декоммунизация
улицы
Игорь Терехов

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