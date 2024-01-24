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У Харкові перейменують вулицю Пушкінську, — Терехов

24 січня 2024 22:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові перейменують вулицю Пушкінську, — Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові планують перейменувати вулицю Пушкінську, названу на честь російського поета й драматурга. Мер міста Ігор Терехов пропонує замінити назву на прізвище українського філософа й поета Григорія Сковороди.

Про це Терехов написав у Telegram-каналі.

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У Харкові перейменують вулицю Пушкіна

"До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін — це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди", — йдеться у повідомленні.

За його словами, коли ворог завдав жахливих ударів по місту, забравши життя невинних і перетворив будинки на руїни — це показало реальну ціну таких рішень.

"Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є. Я пропоную дати вулиці ім'я нашого великого земляка — Григорія Сковороди", — зазначив Терехов.

Він наголосив, що це та людина, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям, тому перейменування буде правильним рішенням.

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Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, що у Харківській області у рамках декомунізації перейменували природньо-заповідний фонд місцевого значення. Голоси "за" віддали 74 депутати.

Також ми писали, що депутати Київської міської ради вирішили перейменувати залізничні об'єкти столиці. Йдеться про 10 станцій та залізничних платформ.

Харків
декомунізація
вулиці
Ігор Терехов

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