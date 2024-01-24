У Харкові перейменують вулицю Пушкінську, — Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Wikipedia

У Харкові планують перейменувати вулицю Пушкінську, названу на честь російського поета й драматурга. Мер міста Ігор Терехов пропонує замінити назву на прізвище українського філософа й поета Григорія Сковороди.

Про це Терехов написав у Telegram-каналі.

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"До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін — це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди", — йдеться у повідомленні.

За його словами, коли ворог завдав жахливих ударів по місту, забравши життя невинних і перетворив будинки на руїни — це показало реальну ціну таких рішень.

"Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є. Я пропоную дати вулиці ім'я нашого великого земляка — Григорія Сковороди", — зазначив Терехов.

Він наголосив, що це та людина, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям, тому перейменування буде правильним рішенням.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, що у Харківській області у рамках декомунізації перейменували природньо-заповідний фонд місцевого значення. Голоси "за" віддали 74 депутати.

Також ми писали, що депутати Київської міської ради вирішили перейменувати залізничні об'єкти столиці. Йдеться про 10 станцій та залізничних платформ.