В Харькове будут судить молодого человека, который передавал данные о военных российским спецслужбам

В Харькове первокурсник за деньги "сливал" россиянам данные об украинских защитниках
В Харькове о подозрении сообщили 18-летнему парню, обвиняемому в государственной измене за передачу российским спецслужбам информации о расположении украинских военных. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 6 августа.
Сливал информацию об украинских защитниках врагу
Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего парня по факту государственной измены в условиях военного положения.
По данным следствия, первокурсник один из харьковских университетов сознательно помогал врагу. Через Telegram обвиняемый договорился с российскими спецслужбами о сотрудничестве. Он за деньги передавал сведения об украинских военных.
"Выполняя задачи российского куратора, обвиняемый собирал информацию о расположении личного состава Сил обороны, а также военной техники на территории Харькова. Эти данные молодой человек посылал сотруднику ФСБ в виде фото и видео, ставя необходимые отметки на гугл-картах", — говорится в сообщении.
Злоумышленник был задержан при попытке зафиксировать месторасположение транспортных средств украинских защитников.
В настоящее время парень находится под стражей в ожидании суда. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
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