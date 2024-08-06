В Харькове будут судить молодого человека, который передавал данные о военных российским спецслужбам

Работники СБУ задержали злоумышленника. Иллюстративное фото: СБУ, telegram

В Харькове о подозрении сообщили 18-летнему парню, обвиняемому в государственной измене за передачу российским спецслужбам информации о расположении украинских военных. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 6 августа.

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Сливал информацию об украинских защитниках врагу

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего парня по факту государственной измены в условиях военного положения.

Подозреваемый парень. Фото: Харьковская областная прокуратура

По данным следствия, первокурсник один из харьковских университетов сознательно помогал врагу. Через Telegram обвиняемый договорился с российскими спецслужбами о сотрудничестве. Он за деньги передавал сведения об украинских военных.

"Выполняя задачи российского куратора, обвиняемый собирал информацию о расположении личного состава Сил обороны, а также военной техники на территории Харькова. Эти данные молодой человек посылал сотруднику ФСБ в виде фото и видео, ставя необходимые отметки на гугл-картах", — говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан при попытке зафиксировать месторасположение транспортных средств украинских защитников.

В настоящее время парень находится под стражей в ожидании суда. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.