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В Харькове первокурсник за деньги "сливал" россиянам данные об украинских защитниках

6 августа 2024 18:29
Валерия Барановская - редактор
В Харькове будут судить молодого человека, который передавал данные о военных российским спецслужбам
Работники СБУ задержали злоумышленника. Иллюстративное фото: СБУ, telegram
Валерия Барановская - редактор

В Харькове о подозрении сообщили 18-летнему парню, обвиняемому в государственной измене за передачу российским спецслужбам информации о расположении украинских военных. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 6 августа.

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Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего парня по факту государственной измены в условиях военного положения. 

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Подозреваемый парень. Фото: Харьковская областная прокуратура

По данным следствия, первокурсник один из харьковских университетов сознательно помогал врагу. Через Telegram обвиняемый договорился с российскими спецслужбами о сотрудничестве. Он за деньги передавал сведения об украинских военных.

"Выполняя задачи российского куратора, обвиняемый собирал информацию о расположении личного состава Сил обороны, а также военной техники на территории Харькова. Эти данные молодой человек посылал сотруднику ФСБ в виде фото и видео, ставя необходимые отметки на гугл-картах", — говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан при попытке зафиксировать месторасположение транспортных средств украинских защитников.

В настоящее время парень находится под стражей в ожидании суда. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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