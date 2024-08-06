Удар по Харькову 6 августа — количество пострадавших выросло до восьми

В Харькове возросло количество пострадавших в результате ракетного удара
В результате утреннего ракетного удара по Харькову количество пострадавших увеличилось до восьми человек. Состояние всех раненых — стабильное.
Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Новини.LIVE.
В каком состоянии пострадавшие
По словам Чубенко, враг обстрелял Шевченковский район города. В результате взрыва у четырех человек острая реакция на стресс, у других — разные телесные повреждения.
"Состояние раненых — стабильное, их жизни ничего не угрожает. У них порезы, черепно-мозговые травмы, ушибы", — рассказал он.
Также спикер прокуратуры добавил, что повреждены 15 многоэтажных домов, офисы, поликлиника, вузы. Выбиты окна и стекла. Также повреждены 25 автомобилей.
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