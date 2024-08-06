У Харкові судитимуть хлопця, який передавав дані про військових російським спецслужбам

Працівники СБУ затримали зловмисника. Ілюстративне фото: СБУ, telegram

У Харкові про підозру повідомили 18-річному хлопцю, який обвинувачується у державній зраді за передачу російським спецслужбам інформації про розташування українських військових. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у вівторок, 6 серпня.

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Зливав інформацію про українських захисників ворогу

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 18-річного хлопця за фактом державної зради в умовах воєнного стану.

Підозрюваний хлопець. Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, першокурсник одно із харківських університетів свідомо допомагав ворогу. Через Telegram обвинувачений домовився із російськими спецслужбами про співпрацю. Він за гроші передавав відомості про українських військових.

"Виконуючи завдання російського куратора, обвинувачений збирав інформацію про розташування особового складу Сил оборони, а також військової техніки на території Харкова. Ці дані молодик надсилав співробітнику ФСБ у вигляді фото та відео, ставлячи необхідні позначки на гугл-мапах", — йдеться в повідомленні.

Зловмисника було затримано під час спроби зафіксувати місцерозташування транспортних засобів українських захисників.

Наразі хлопець перебуває під вартою в очікуванні на суд. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.