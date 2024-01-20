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В Харькове во время бытового пожара в квартире погиб мужчина

20 января 2024 15:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове во время бытового пожара в квартире погиб мужчина
Пожарный на месте происшествия. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове в старой части города во время пожара погиб 61-летний мужчина. Возгорание произошло в это утро, 20 января, в одной из квартир многоэтажного дома.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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В Харькове загорелась одна из квартир, расположенных в мансарде жилой двухэтажки на ул. Рыбасовской. Дом был старым и имел деревянные внутренние строительные конструкции с пустотами. Ими огонь мог быстро распространиться.

К месту происшествия были направлены сразу 3 оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах, автолестницу и базу газодымозащитной службы.

Во время разведки пожара в горящей квартире на диване пожарные обнаружили тело погибшего хозяина 1962 года рождения.

В связи с сильным задымлением была организована эвакуация остальных жителей дома. Всего в сопровождении спасателей наружу вышли семь человек.

"Горели домашние вещи, а также деревянные перегородки и перекрытия на площади 25 кв.м. Уже в 08:05 огонь удалось взять под контроль. Окончательная его ликвидация произошла в 10:31", — говорится в сообщении.

По предварительным данным ГСЧС, причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.

Ранее мы сообщали, что 17 января в Купянске спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме. Прибыв на место происшествия, два оперативных подразделения обнаружили, что в одной из комнат загорелись домашние вещи.

Напомним, что в течение суток в Одесской области произошло сразу два пожара в жилых домах. К сожалению, во время обоих погибли люди.

Харьков
пожар
ГСЧС
Украина
жертва

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