Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові під час побутової пожежі в квартирі загинув чоловік arrow

У Харкові під час побутової пожежі в квартирі загинув чоловік

20 січня 2024 15:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Харкові під час побутової пожежі в квартирі загинув чоловік
Пожежник на місці події. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові в старій частині міста під час по пожежі загинув 61-річний чоловік. Загоряння сталося цього ранку, 20 січня, в одній з квартир багатоповерхового будинку. 

Про це повідомили у ДСНС.

Читайте також:

Пожежа у Харкові

У Харкові загорілась одна з квартир, розташованих у мансарді житлової двоповерхівки на вул. Рибасівській. Будинок був старим і мав дерев’яні внутрішні будівельні конструкції з пустотами. Ними вогонь міг швидко розповсюдитись.

До місця пригоди було направлено відразу 3 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах, автодрабину та базу газодимозахисної служби.

Під час розвідки пожежі у квартирі, що палала, на дивані вогнеборці виявили тіло загиблого господаря 1962 року народження. 

У зв'язку з сильним задимленням була організована евакуація решти мешканців будинку. Всього у супроводі рятувальників назовні вийшли семеро людей.

"Горіли домашні речі, а також дерев’яні перегородки та перекриття на площі 25 кв.м. Вже о 08:05 вогонь вдалось взяти під контроль. Остаточна його ліквідація відбулась о 10:31", — говориться у повідомленні.

За попередніми даними ДСНС, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення електричної мережі.

Раніше ми повідомляли, що 17 січня, у Куп'янську рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку. Прибувши на місце події, два оперативні підрозділи виявили, що в одній із кімнат загорілися домашні речі.

Нагадаємо, що протягом доби в Одеській області сталося одразу дві пожежі у житлових будинках. На жаль, під час обох загинули люди. 

Харків
пожежа
ДСНС
Україна
жертва

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі