У Харкові під час побутової пожежі в квартирі загинув чоловік

Пожежник на місці події. Фото: ДСНС

У Харкові в старій частині міста під час по пожежі загинув 61-річний чоловік. Загоряння сталося цього ранку, 20 січня, в одній з квартир багатоповерхового будинку.

Про це повідомили у ДСНС.

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У Харкові загорілась одна з квартир, розташованих у мансарді житлової двоповерхівки на вул. Рибасівській. Будинок був старим і мав дерев’яні внутрішні будівельні конструкції з пустотами. Ними вогонь міг швидко розповсюдитись.

До місця пригоди було направлено відразу 3 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах, автодрабину та базу газодимозахисної служби.

Під час розвідки пожежі у квартирі, що палала, на дивані вогнеборці виявили тіло загиблого господаря 1962 року народження.

У зв'язку з сильним задимленням була організована евакуація решти мешканців будинку. Всього у супроводі рятувальників назовні вийшли семеро людей.

"Горіли домашні речі, а також дерев’яні перегородки та перекриття на площі 25 кв.м. Вже о 08:05 вогонь вдалось взяти під контроль. Остаточна його ліквідація відбулась о 10:31", — говориться у повідомленні.

За попередніми даними ДСНС, причиною виникнення пожежі могло стати коротке замкнення електричної мережі.

Раніше ми повідомляли, що 17 січня, у Куп'янську рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку. Прибувши на місце події, два оперативні підрозділи виявили, що в одній із кімнат загорілися домашні речі.

Нагадаємо, що протягом доби в Одеській області сталося одразу дві пожежі у житлових будинках. На жаль, під час обох загинули люди.