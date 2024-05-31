Удар по дому в Харькове 31 мая - под завалами нашли еще одного погибшего

В Харькове под завалами нашли еще одного погибшего, количество может увеличиться, — мэр
Российские войска в ночь на пятницу, 31 мая, нанесли удар по жилому дому в Харькове. По состоянию на 9 утра из-под завалов изъяли еще одно тело, количество жертв возросло до пяти.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Ракетный удар по Харькову 31 мая
"Только что найдено тело еще одного погибшего", — написал Терехов.
По словам городского головы, под завалами могут находиться еще четверо жителей города. Он подчеркнул, что российские удары по гражданским — это терроризм в чистом виде.
Напомним, ночью российские захватчики нанесли удар по жилой застройке Харькова, там раздавались взрывы. Терехов сообщал о попадании в жилой дом.
Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по многоэтажному жилому дому, под завалами оказались люди. На месте попадания вспыхнул пожар, общая площадь которого составила 1200 кв. Ранее сообщалось о четырех погибших и 24 раненных.
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