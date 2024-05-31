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В Харькове под завалами нашли еще одного погибшего, количество может увеличиться, — мэр

31 мая 2024 08:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по дому в Харькове 31 мая - под завалами нашли еще одного погибшего
Последствия ракетного удара. Фото: Telegram/Игорь Терехов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на пятницу, 31 мая, нанесли удар по жилому дому в Харькове. По состоянию на 9 утра из-под завалов изъяли еще одно тело, количество жертв возросло до пяти.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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"Только что найдено тело еще одного погибшего", — написал Терехов.

РФ дважды атаковала ракетами здание в Харькове 31 мая
Спасатели разбирают завалы. Фото: Telegram/Игорь Терехов
В Харькове потерпел разрушение здание, в которое попала российская ракета 31 мая
Последствия ракетного удара. Фото: Telegram/Игорь Терехов

По словам городского головы, под завалами могут находиться еще четверо жителей города. Он подчеркнул, что российские удары по гражданским — это терроризм в чистом виде.

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Скриншот поста Терехова

Напомним, ночью российские захватчики нанесли удар по жилой застройке Харькова, там раздавались взрывы. Терехов сообщал о попадании в жилой дом.

Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по многоэтажному жилому дому, под завалами оказались люди. На месте попадания вспыхнул пожар, общая площадь которого составила 1200 кв. Ранее сообщалось о четырех погибших и 24 раненных.

Харьков
оккупанты
обстрелы
ракетный удар
война в Украине
погибшие

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