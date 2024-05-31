Удар по дому в Харькове 31 мая - под завалами нашли еще одного погибшего

Последствия ракетного удара. Фото: Telegram/Игорь Терехов

Российские войска в ночь на пятницу, 31 мая, нанесли удар по жилому дому в Харькове. По состоянию на 9 утра из-под завалов изъяли еще одно тело, количество жертв возросло до пяти.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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"Только что найдено тело еще одного погибшего", — написал Терехов.

Спасатели разбирают завалы. Фото: Telegram/Игорь Терехов

Последствия ракетного удара. Фото: Telegram/Игорь Терехов

По словам городского головы, под завалами могут находиться еще четверо жителей города. Он подчеркнул, что российские удары по гражданским — это терроризм в чистом виде.

Скриншот поста Терехова

Напомним, ночью российские захватчики нанесли удар по жилой застройке Харькова, там раздавались взрывы. Терехов сообщал о попадании в жилой дом.

Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по многоэтажному жилому дому, под завалами оказались люди. На месте попадания вспыхнул пожар, общая площадь которого составила 1200 кв. Ранее сообщалось о четырех погибших и 24 раненных.